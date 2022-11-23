Хинштейн разъяснил часть поправок в законопроект о пропаганде ЛГБТ
Пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии, содержащие ЛГБТ-пропаганду, на своих страницах, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается», — отметил Хинштейн (цитата по «РИА Новости»).
Комитет, возглавляемый депутатом, ранее рекомендовал принять законопроект с дополнительными поправками: вводится запрет на пропаганду не только нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, но и смены пола. Одобренные поправки предусматривают включение сайтов с ЛГБТ-пропагандой в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
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