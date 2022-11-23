Хинштейн разъяснил часть поправок в законопроект о пропаганде ЛГБТ

«Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается», — отметил Хинштейн (цитата по «РИА Новости»).