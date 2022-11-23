ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Воронежской области

В спецслужбе сообщили об изъятии двух самодельных взрывных устройств и компонентов к ним, холодного и огнестрельного оружия, а также боеприпасов различного калибра и средств конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию.