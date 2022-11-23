ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Воронежской области
Сотрудники ФСБ задержали главаря банды и двух его сообщников, которые планировали диверсию на военной и энергетической инфраструктуре Воронежской области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«ФСБ РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сказано в сообщении ФСБ.
Уточняется, что при задержании правонарушители оказали вооруженное сопротивление и «ответными действиями были уничтожены». При этом среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
В спецслужбе сообщили об изъятии двух самодельных взрывных устройств и компонентов к ним, холодного и огнестрельного оружия, а также боеприпасов различного калибра и средств конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию.
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