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ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Воронежской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали главаря банды и двух его сообщников, которые планировали диверсию на военной и энергетической инфраструктуре Воронежской области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«ФСБ РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сказано в сообщении ФСБ.

Уточняется, что при задержании правонарушители оказали вооруженное сопротивление и «ответными действиями были уничтожены». При этом среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

В спецслужбе сообщили об изъятии двух самодельных взрывных устройств и компонентов к ним, холодного и огнестрельного оружия, а также боеприпасов различного калибра и средств конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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