Прокуратура Чукотки проверит данные о разливе нефтепродуктов в Беринговом море

23 ноября в сети появилось видео, снятое морскими охотниками в акватории залива Лаврентия 19 ноября. На кадрах было видно маслянистое пятно. В тот же день администрация Чукотского района в своем Telegram-канале сообщила, что в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно, которое, предварительно, шло от корабля, стоявшего в заливе. По этому происшествию было проведено внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), передает пресс-служба администрации. В ходе КЧС приняли решение организовать мониторинг береговой линии залива и запросить информацию о судах, которые находились в акватории залива в период с 19 по 22 ноября. Информацию также направили в окружной Росприроднадзор.