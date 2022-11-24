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Прокуратура Чукотки проверит данные о разливе нефтепродуктов в Беринговом море

Ведомости

Прокуратура Чукотского автономного округа сообщила об организации проверки после того, как в интернете появилась информация о разливе нефтепродуктов в Беринговом море, передает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой региона по публикации в социальной сети на интернет-сайте vk.com в группе "Доска позора Чукотки" организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды, в связи с розливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле с. Лаврентия, Чукотского района», — говорится в сообщении

23 ноября в сети появилось видео, снятое морскими охотниками в акватории залива Лаврентия 19 ноября. На кадрах было видно маслянистое пятно. В тот же день администрация Чукотского района в своем Telegram-канале сообщила, что в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно, которое, предварительно, шло от корабля, стоявшего в заливе. По этому происшествию было проведено внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), передает пресс-служба администрации. В ходе КЧС приняли решение организовать мониторинг береговой линии залива и запросить информацию о судах, которые находились в акватории залива в период с 19 по 22 ноября. Информацию также направили в окружной Росприроднадзор.

Сегодня, 24 ноября, агентство «Чукотка» со ссылкой на администрацию Чукотского района сообщило, что маслянистое пятно занимает площадь около 12 кв. км. По данным агентства, данную ситуацию взял под личный контроль губернатор Роман Копин.

22 октября пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю сообщила, что на нефтебазе в Норильске при перекачке произошел разлив 2 т дизельного топлива. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы не было. В том же месяце в Коми на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого «Транснефть – Север», произошла авария, в результате которой вылилось около 100 куб. м нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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