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В Норильске произошел разлив 2 тонн дизельного топлива

Ведомости

На нефтебазе в Норильске при перекачке произошел разлив 2 т дизельного топлива, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.

«Г. Норильск, нефтебаза, при перекачке с железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом (60 кг). Всего привлекалось: 39 человек, 4 ед. техники, от МЧС 3 человека, 1 ед. техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В середине октября в Коми на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО «Транснефть – Север», произошла авария, в результате которой вылилось около 100 куб. м нефти.

29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 000 т дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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