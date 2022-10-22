В Норильске произошел разлив 2 тонн дизельного топлива

29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 000 т дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.