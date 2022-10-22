В Норильске произошел разлив 2 тонн дизельного топлива
На нефтебазе в Норильске при перекачке произошел разлив 2 т дизельного топлива, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.
«Г. Норильск, нефтебаза, при перекачке с железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом (60 кг). Всего привлекалось: 39 человек, 4 ед. техники, от МЧС 3 человека, 1 ед. техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
В середине октября в Коми на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО «Транснефть – Север», произошла авария, в результате которой вылилось около 100 куб. м нефти.
29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 000 т дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.