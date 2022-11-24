«Известия»: депутаты попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

В своем письме на имя Краснова Миронов отмечает, что страховщики систематически не выплачивают долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП, которая в соответствии с законом и документами ЦБ составляет не менее 80% от стоимости полиса. В 2020 г., говорится в письме, на ремонт было направлено 58,6% (135,8 млрд руб.) от собранных страховщиками премий, а в 2021 г. – 63,8% (150,8 млрд руб.). Миронов также указал на то, что ЦБ снова расширил границы тарифного коридора ОСАГО, что привело к удорожанию полисов для большинства автовладельцев, хотя у страховщиков сформированы резервы по выплатам.