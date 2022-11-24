«Известия»: депутаты попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО
Депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить механизм работы ОСАГО, об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
В своем письме на имя Краснова Миронов отмечает, что страховщики систематически не выплачивают долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП, которая в соответствии с законом и документами ЦБ составляет не менее 80% от стоимости полиса. В 2020 г., говорится в письме, на ремонт было направлено 58,6% (135,8 млрд руб.) от собранных страховщиками премий, а в 2021 г. – 63,8% (150,8 млрд руб.). Миронов также указал на то, что ЦБ снова расширил границы тарифного коридора ОСАГО, что привело к удорожанию полисов для большинства автовладельцев, хотя у страховщиков сформированы резервы по выплатам.
Опрошенные изданием эксперты отметили рост доли автовладельцев без ОСАГО на фоне его дороговизны, снижения доходов Россиян и низких штрафов за его отсутствие. В Российском союзе автостраховщиков назвали некорректным сравнение размера собранных премий и полученных пострадавшими выплат. Там подчеркнули, что выплаты по договорам по времени отстают от сборов, а средняя выплата по ОСАГО растет от квартала к кварталу: в III квартале она составила 81 600 руб. после 71 600 в I и II кварталах.
ЦБ, в свою очередь, назвал невозможным прогнозирование с абсолютной точностью наступления страхового случая, из-за чего невозможен и заранее сформированный прогноз по выплатам, максимально приближенный к их фактическому объему.
«В какие-то периоды фактические выплаты могут быть меньше расчетных значений, а в какие-то — существенно выше», – сказали там.
Ранее в июне Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО на 26% вверх и вниз – из-за подорожания автозапчастей страховщики нуждались в компенсации стоимости. Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, пояснял ЦБ в своем сообщении. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны. Изменения вступили в силу 13 сентября.
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