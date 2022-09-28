Страховщики улучшили ожидания относительно итогов года

Страховщики улучшили ожидания относительно итогов годаНаиболее ощутимую поддержку рынку окажет сегмент ОСАГО
Ожидания страховщиков относительно итогов 2022 г. улучшились. Если весной ни одна компания не верила в рост сборов к концу года, то в августе уже 20% страховых ожидают позитивной динамики рынка благодаря обязательным полисам. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе опроса более 50 компаний, на долю которых приходится более 50% сборов рынка. Предыдущий компания проводила в апреле.
За весь 2021 год страховщики собрали 1,8 трлн руб. премий. По итогам первого полугодия показатель составил 862,2 млрд руб., что на 4,2% меньше, чем в 2021 г., следует из статистики ЦБ.
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