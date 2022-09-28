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Страховщики улучшили ожидания относительно итогов года

Наиболее ощутимую поддержку рынку окажет сегмент ОСАГО
Софья Шелудченко
Совокупные премии могут снизиться всвязи с замедлением сегмента страхования жизни и страхования от несчастных случаев на фоне замедления кредитования / Максим Стулов / Ведомости

Ожидания страховщиков относительно итогов 2022 г. улучшились. Если весной ни одна компания не верила в рост сборов к концу года, то в августе уже 20% страховых ожидают позитивной динамики рынка благодаря обязательным полисам. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе опроса более 50 компаний, на долю которых приходится более 50% сборов рынка. Предыдущий компания проводила в апреле.

За весь 2021 год страховщики собрали 1,8 трлн руб. премий. По итогам первого полугодия показатель составил 862,2 млрд руб., что на 4,2% меньше, чем в 2021 г., следует из статистики ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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