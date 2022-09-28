Страховщики улучшили ожидания относительно итогов года

Ожидания страховщиков относительно итогов 2022 г. улучшились. Если весной ни одна компания не верила в рост сборов к концу года, то в августе уже 20% страховых ожидают позитивной динамики рынка благодаря обязательным полисам. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе опроса более 50 компаний, на долю которых приходится более 50% сборов рынка. Предыдущий компания проводила в апреле.