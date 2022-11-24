Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

В конце октября военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ранении Пегова под Донецком. По данным журналиста, Пегов повредил ногу. Сообщалось, что он подорвался на мине «Лепесток». Позже военкор сообщил, что с ним все в порядке, и поблагодарил врачей за оказанную помощь.