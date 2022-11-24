Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом мужества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, Президент своим Указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Пегова орденом Мужества», — говорится в сообщении.
В своем Telegram-канале WarGonzo Пегов прокомментировал новость. «Служу России!» — написал он.
В конце октября военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ранении Пегова под Донецком. По данным журналиста, Пегов повредил ногу. Сообщалось, что он подорвался на мине «Лепесток». Позже военкор сообщил, что с ним все в порядке, и поблагодарил врачей за оказанную помощь.
Семен Пегов является российским журналистом и военным корреспондентом, а также создателем Telegram-канала WarGonzo. С начала спецоперации России на Украине он занимается освещением боевых действий, Пегов находится в зоне спецоперации.
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