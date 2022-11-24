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Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом мужества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, Президент своим Указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Пегова орденом Мужества», — говорится в сообщении. 

В своем Telegram-канале WarGonzo Пегов прокомментировал новость. «Служу России!» — написал он. 

В конце октября военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ранении Пегова под Донецком. По данным журналиста, Пегов повредил ногу. Сообщалось, что он подорвался на мине «Лепесток». Позже военкор сообщил, что с ним все в порядке, и поблагодарил врачей за оказанную помощь.

Семен Пегов является российским журналистом и военным корреспондентом, а также создателем Telegram-канала WarGonzo. С начала спецоперации России на Украине он занимается освещением боевых действий, Пегов находится в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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