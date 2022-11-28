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В Кремле не видели петицию активистов с призывом прекратить спецоперацию

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел петиции, в которой российские активисты призвали к прекращению спецоперации на Украине.

«Вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация. Поэтому ничего не могу сказать», – сказал он журналистам.

С требованием остановить СВО вчера, 27 ноября, выступила организация «Феминистске антивоенноенне сопротивление». Петицию, опубликованную на сайте change.org, на момент публикации подписали чуть более 5000 человек.

25 ноября президент РФ Владимир Путин провел встречу с матерями российских военных, в том числе тех, которые до сих пор участвуют в боевых действиях на Украине. Во встрече участвовали 17 женщин.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.

31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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