Владимир Путин поговорил с матерями российских военных

«Знаете, язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, все руководство страны – мы разделяем эту боль, – сказал президент, который впервые, кажется, публично выступал перед таким количеством людей, у которых ближайшие родственники находятся там. – Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребёнка. Особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала». Он пообещал, что власти сделают все, чтобы матери не чувствовали себя забытыми и сделают все, чтобы «чувствовали плечо рядом с собой».