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ВЦИОМ: 52% россиян стали чаще общаться с друзьями

Ведомости

Каждый второй россиянин (52%) стал чаще общаться с друзьями и близкими в этом году, следует из результатов опроса ВЦИОМа на тему трендов повседневности. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

«В нынешний “период турбулентности” россияне демонстрируют адаптивные паттерны, которые уже регистрировались во время кризисов 2008-2009 и 2014-2015 гг. Эти паттерны раскладываются по следующим основным векторам: сберегательное поведение, “инвестиции в себя”, построение психологически уютного микромира. <...> Психологически уютный микромир строится как “по-русски” — за счет более интенсивного общения с друзьями и близкими, так и “по-зарубежному” — за счет обращения к психологам», — считает директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников.

Согласно результатам исследования, почти половина россиян (46%) испытали в этом году потребность в поддержке от близких людей. Чаще всего с этим сталкивались молодые россияне 18-24 лет (57%), женщины (51% vs 40% среди мужчин), а также граждане с неполным средним образованием (64%). При этом для четверти россиян это желание оказалось неактуальным: 26% респондентов отметили, что в их жизни ничего не изменилось. Чаще такую позицию занимали мужчины (30%) и люди в возрасте 35-44 лет (32%).

Вместе с тем среди россиян выросла доля тех, кто обращался за квалифицированной помощью психолога. В частности, 16% россиян среди всех опрошенных стали чаще посещать психолога или читать специализированную литературу. Среди тех, кто отметил потребность в общении с близкими, доля таких людей выше — 26%. 

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Еще одним трендом повседневности аналитики называют «инвестиции в себя», то есть образование и здоровье, занятия которыми могут оказывать успокаивающее действие. В частности, каждый второй стал употреблять в пищу больше здоровой еды (47%), треть теперь больше занимаются спортом (35%), почти столько же — чаще посещают врачей (27%). При этом чаще употреблять алкоголь стали 8% опрошенных. Треть россиян (28%) начали посещать учебные курсы или получили дополнительное образование.

Также к трендам повседневности относят сберегательное поведение, при котором люди начинают откладывать деньги, чтобы накопить на что-то или сформировать финансовую подушку, а также на фоне общего снижения доходов. В этом году стали больше экономить на еде треть россиян (35%), почти столько же — на парикмахерских, косметике, салонах красоты (32%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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