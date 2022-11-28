ВЦИОМ: 52% россиян стали чаще общаться с друзьями

Согласно результатам исследования, почти половина россиян (46%) испытали в этом году потребность в поддержке от близких людей. Чаще всего с этим сталкивались молодые россияне 18-24 лет (57%), женщины (51% vs 40% среди мужчин), а также граждане с неполным средним образованием (64%). При этом для четверти россиян это желание оказалось неактуальным: 26% респондентов отметили, что в их жизни ничего не изменилось. Чаще такую позицию занимали мужчины (30%) и люди в возрасте 35-44 лет (32%).