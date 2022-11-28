ВОЗ станет называть оспу обезьян по-другому из-за расизма
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела новое обозначение mpox (англ. – monkeypox) для упоминания оспы обезьян из-за случаев расизма, говорится в сообщении организации.
«С распространением в начале этого года вспышки оспы обезьян в интернете, в других местах и в некоторых сообществах наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания... На нескольких встречах... ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия», – сообщила организация.
В ВОЗ подчеркнули, что новое обозначение будет использоваться вместе со старым в течение одного года, после чего mpox его полностью заменит. В сообщении также отмечается, что свое название оспа обезьян получила в 1970 г. после того, как этот вирус был выделен в 1958 г. от больных обезьян в неволе.
Оспа обезьян – вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку и от человека к человеку при тесном физическом контакте. При оспе обезьян зараженные жалуются на лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один-три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две-четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти.
В России всего было зафиксировано два случая этого заболевания, вводить какие-либо ограничения из-за него Роспотребнадзор не планировал.
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