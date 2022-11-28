ВОЗ станет называть оспу обезьян по-другому из-за расизма

В ВОЗ подчеркнули, что новое обозначение будет использоваться вместе со старым в течение одного года, после чего mpox его полностью заменит. В сообщении также отмечается, что свое название оспа обезьян получила в 1970 г. после того, как этот вирус был выделен в 1958 г. от больных обезьян в неволе.