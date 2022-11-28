Минпросвещения может отменить ЕГЭ для старшеклассников на новых территориях
Минпросвещения РФ рассматривает вариант отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.
«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придется возмещать», — сказала она (цит. по «Интерфаксу»).
По словам Кузнецовой, сейчас к обучению старшеклассников необходимо в оперативные сроки подключить репетиторское сообщество. Эта мера необходима в том числе для того, чтобы помочь детям в устранении языкового барьера, поскольку обучение в школе они получали на украинском языке.
20 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что решение об открытии в четырех новых регионах России педагогических вузов будет принято до конца года. Он также отметил, что к новому учебному году уже провели подготовку учителей русского языка, истории, обществознания. Главной задачей Кравцов назвал обучение детей курсу «Моя история», чтобы устранить «тотальное незнание истории и вопиющие провалы и подмены».
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
В настоящее время в регионах идет переходный период. Как отмечал министр просвещения, все школы и вузы в новых регионах перейдут на российские стандарты к 2028 г. Он также упомянул, что выпускники школ в четырех субъектах получат аттестаты без экзаменов.
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