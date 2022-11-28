Минпросвещения может отменить ЕГЭ для старшеклассников на новых территориях

«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придется возмещать», — сказала она (цит. по «Интерфаксу»).