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Минпросвещения может отменить ЕГЭ для старшеклассников на новых территориях

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Минпросвещения РФ рассматривает вариант отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.

«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придется возмещать», — сказала она (цит. по «Интерфаксу»).

По словам Кузнецовой, сейчас к обучению старшеклассников необходимо в оперативные сроки подключить репетиторское сообщество. Эта мера необходима в том числе для того, чтобы помочь детям в устранении языкового барьера, поскольку обучение в школе они получали на украинском языке.

20 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что решение об открытии в четырех новых регионах России педагогических вузов будет принято до конца года. Он также отметил, что к новому учебному году уже провели подготовку учителей русского языка, истории, обществознания. Главной задачей Кравцов назвал обучение детей курсу «Моя история», чтобы устранить «тотальное незнание истории и вопиющие провалы и подмены».

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

В настоящее время в регионах идет переходный период. Как отмечал министр просвещения, все школы и вузы в новых регионах перейдут на российские стандарты к 2028 г. Он также упомянул, что выпускники школ в четырех субъектах получат аттестаты без экзаменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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