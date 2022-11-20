Кравцов: решение об открытии в новых регионах РФ вузов примут до конца года
Решение об открытии в четырех новых регионах России педагогических вузов будет принято до конца года, этот вопрос Минпросвещения обсудит с Минобрнауки и региональными министерствами, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы сейчас вместе с Министерством науки и высшего образования это обсуждаем, у нас пока окончательных решений не принято, но есть сильный педагогический университет в Луганске, в Бердянске. По остальным регионам вместе с министерствами образования, министерством науки мы как раз до конца года это обсудим и уже окончательно примем все решения», — сказал Кравцов.
О том, что в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут созданы педагогические университеты федерального подчинения, министр сообщил на пленарном заседании в Госдуме. Он также рассказал, что к новому учебному году уже провели подготовку учителей русского языка, истории, обществознания, и заявил, что в новых территориях 75% двоек у школьников за прошлый год по биологии и математике. Несмотря на это, главной задачей Кравцов считает обучить этих детей курсу «Моя история», чтобы устранить «тотальное незнание истории и вопиющие провалы и подмены».
На совещании с членами правительства Кравцов также сообщил президенту Владимиру Путину, что Минпросвещения разрабатывает учебник по «классическому украинскому языку», который будет использоваться в ДНР, ЛНР и на других затронутых СВО территориях.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
В настоящее время в регионах идет переходный период. Как отмечал министр просвещения, все школы и вузы в новых регионах перейдут на российские стандарты к 2028 г. Он также упомянул, что выпускники школ в четырех субъектах получат аттестаты без экзаменов.