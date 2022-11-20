Кравцов: решение об открытии в новых регионах РФ вузов примут до конца года

О том, что в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут созданы педагогические университеты федерального подчинения, министр сообщил на пленарном заседании в Госдуме. Он также рассказал, что к новому учебному году уже провели подготовку учителей русского языка, истории, обществознания, и заявил, что в новых территориях 75% двоек у школьников за прошлый год по биологии и математике. Несмотря на это, главной задачей Кравцов считает обучить этих детей курсу «Моя история», чтобы устранить «тотальное незнание истории и вопиющие провалы и подмены».