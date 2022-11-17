«Их нет, котлет»: как в Госдуме прошел правительственный час министра просвещения Сергея Кравцова

Выступление на правительственном часе в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов начал, цитируя Владимира Путина: «Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории». Именно эту борьбу Кравцов назвал главной задачей образования. Это была преамбула к рассказу о том, что будет изменен порядок формирования перечня учебников и эксперты будут делать акцент прежде всего на «ценностях, смысловых вопросах».