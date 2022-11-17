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«Их нет, котлет»: как в Госдуме прошел правительственный час министра просвещения Сергея Кравцова

Партии расхвалили работу ведомства, а министр рассказал, как учителям нужно воспитывать патриотов
Елена Мухаметшина
Главной задачей Кравцов (на фото) считает обучить детей курсу «Моя история», чтобы устранить «тотальное незнание истории и вопиющие провалы и подмены» / Пресс-служба Госдумы

Выступление на правительственном часе в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов начал, цитируя Владимира Путина: «Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории». Именно эту борьбу Кравцов назвал главной задачей образования. Это была преамбула к рассказу о том, что будет изменен порядок формирования перечня учебников и эксперты будут делать акцент прежде всего на «ценностях, смысловых вопросах».

По его словам, разработан курс о новейшей истории XX–XXI вв. для учеников 9-го класса, в том числе где будет говориться о военной операции и принятии в состав России новых территорий. Кравцов не согласился с теми учеными, которые говорят, что историки не могут оценивать текущий период: школа, считает министр, должна дать детям ответы на актуальные вопросы и информацию о том, что они видят своими глазами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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