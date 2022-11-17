«Их нет, котлет»: как в Госдуме прошел правительственный час министра просвещения Сергея Кравцова

«Их нет, котлет»: как в Госдуме прошел правительственный час министра просвещения Сергея КравцоваПартии расхвалили работу ведомства, а министр рассказал, как учителям нужно воспитывать патриотов
Выступление на правительственном часе в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов начал, цитируя Владимира Путина: «Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории». Именно эту борьбу Кравцов назвал главной задачей образования. Это была преамбула к рассказу о том, что будет изменен порядок формирования перечня учебников и эксперты будут делать акцент прежде всего на «ценностях, смысловых вопросах».
По его словам, разработан курс о новейшей истории XX–XXI вв. для учеников 9-го класса, в том числе где будет говориться о военной операции и принятии в состав России новых территорий. Кравцов не согласился с теми учеными, которые говорят, что историки не могут оценивать текущий период: школа, считает министр, должна дать детям ответы на актуальные вопросы и информацию о том, что они видят своими глазами.