В Сахалинской области сообщили о поездках жен и матерей военнослужащих в Донбасс

«Для победы важно знать, в чем нуждается каждый отдельный воин, чтобы успешно бить врага. Поэтому в регионе создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Участницы смогут по очереди отправляться в Донецкую народную республику. Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно. Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях», — сказано в сообщении.