В Сахалинской области сообщили о поездках жен и матерей военнослужащих в Донбасс
Матери и жены тех, кто проходит военную службу на территории Донецкой народной республики, смогут ездить в Донбасс, чтобы проверить степень обеспеченности сыновей и мужей всем необходимым, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале после встречи с матерями военнослужащих из Сахалинской области.
«Для победы важно знать, в чем нуждается каждый отдельный воин, чтобы успешно бить врага. Поэтому в регионе создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Участницы смогут по очереди отправляться в Донецкую народную республику. Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно. Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях», — сказано в сообщении.
Лимаренко также уточнил, что для этих целей в регионе создается общественная группа жен и матерей, которые смогут по очереди отправляться в ДНР. Все расходы на поездки женщин в регион будут финансироваться партией «Единая Россия», написал он.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.
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