Испанские спецслужбы сообщили о еще двух посылках со взрывчаткой

По информации МВД, посылка, обнаруженная сегодня на территории авиабазы, была найдена с 03:00 до 04:00 утра (05:00 до 06:00 по мск). После анализа было установлено, что подозрительный конверт может содержать какой-то механизм внутри. В результате никто не пострадал.