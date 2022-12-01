Испанские спецслужбы сообщили о еще двух посылках со взрывчаткой
Испанские спецслужбы обнаружили посылку на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос (под Мадридом) и в здании минобороны, пишет El Mundo.
Уточняется, что в минобороны поступило письмо, содержащее механизм, который активизируется, когда человек «дергает за леску». По информации издания, письмо было отправлено из Испании.
По информации МВД, посылка, обнаруженная сегодня на территории авиабазы, была найдена с 03:00 до 04:00 утра (05:00 до 06:00 по мск). После анализа было установлено, что подозрительный конверт может содержать какой-то механизм внутри. В результате никто не пострадал.
По информации полиции, посылка, обнаруженная сегодня на территории авиабазы, была связана с двумя, которые поступили вчера в посольство Украины в Мадриде и в компанию, производящую оружие, пишет El Mundo. О причастности письма в минобороны не сообщается.
Накануне, 30 ноября, взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде. Как сообщили источники EFE в полиции, взрывчатка находилась в присланном конверте, который вскрыл административный сотрудник. По информации газеты El Pais, письмо предназначалось послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. В результате произошедшего вскрывший письмо сотрудник получил легкие ранения, уточнили в полиции.
Помимо этого, в среду еще одно подозрительное письмо, содержащее взрывчатое устройство, получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. В результате служба безопасности компании сообщила в полицию о получении подозрительной посылки, сотрудники правоохранительных органов ее обезвредили.
Позже в испанской полиции сообщили, что был перехвачен пакет со взрывоопасным содержимым на имя премьер-министра страны Педро Санчеза. Уточняется, что это произошло 24 ноября, отправление было доставлено обычной почтой, его обнаружили сотрудники службы безопасности в канцелярии премьера.
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