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В приграничных районах Курской области внедрят смс-оповещение при ЧС

Ведомости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о планах внедрить смс-оповещение в случае чрезвычайной ситуации в приграничных районах, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку смс мы сейчас также отрабатываем с операторами, я думаю, это на сегодняшний момент также может быть введено в эксплуатацию», — сообщил Старовойт, подчеркнув, что власти постараются реализовать это «максимально быстро».

Курский губернатор заявил, что на модернизацию системы оповещения необходимо свыше 1 млрд руб. В настоящее время, как сообщил Старовойт, власти Курской области вместе с правительством РФ завершают работу по выделению субсидий региону «для развертывания такой системы».

После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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