В приграничных районах Курской области внедрят смс-оповещение при ЧС
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о планах внедрить смс-оповещение в случае чрезвычайной ситуации в приграничных районах, передает ТАСС.
«На сегодняшний момент у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку смс мы сейчас также отрабатываем с операторами, я думаю, это на сегодняшний момент также может быть введено в эксплуатацию», — сообщил Старовойт, подчеркнув, что власти постараются реализовать это «максимально быстро».
Курский губернатор заявил, что на модернизацию системы оповещения необходимо свыше 1 млрд руб. В настоящее время, как сообщил Старовойт, власти Курской области вместе с правительством РФ завершают работу по выделению субсидий региону «для развертывания такой системы».
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.
Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.
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