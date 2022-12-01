В приграничных районах Курской области внедрят смс-оповещение при ЧС

«На сегодняшний момент у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку смс мы сейчас также отрабатываем с операторами, я думаю, это на сегодняшний момент также может быть введено в эксплуатацию», — сообщил Старовойт, подчеркнув, что власти постараются реализовать это «максимально быстро».