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ТАСС: в результате обрушения дома в Нижневартовске есть погибшие

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В результате обрушения нескольких этажей жилого дома в Нижневартовске погиб как минимум один человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации собеседника агентства, еще 10 человек пострадали.

«По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома», — сказал он. 

Взрыв газа произошел в воскресенье в пятиэтажном жилом дома на улице Мира. В результате обрушились второй и третий этажи. Сообщалось, что два человека были госпитализированы с ожогами. На месте происшествия работают спасатели.

По информации Telegram-канала «112», количество погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Помимо этого стало известно, что на втором этаже пятиэтажки обнаружили разгерметезированный газовый баллон. Сам дом не газифицирован, утверждает «112».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных