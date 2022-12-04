ТАСС: в результате обрушения дома в Нижневартовске есть погибшие
В результате обрушения нескольких этажей жилого дома в Нижневартовске погиб как минимум один человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации собеседника агентства, еще 10 человек пострадали.
«По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома», — сказал он.
Взрыв газа произошел в воскресенье в пятиэтажном жилом дома на улице Мира. В результате обрушились второй и третий этажи. Сообщалось, что два человека были госпитализированы с ожогами. На месте происшествия работают спасатели.
По информации Telegram-канала «112», количество погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Помимо этого стало известно, что на втором этаже пятиэтажки обнаружили разгерметезированный газовый баллон. Сам дом не газифицирован, утверждает «112».