СК подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва газа в Нижневартовске

По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир дома по улице Мира, после чего частично обрушились второй и третий этажи в третьем подъезде. По предварительным данным, четыре человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести. На месте происшествия продолжается разбор завалов, работают следователи.