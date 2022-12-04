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СК подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва газа в Нижневартовске

Ведомости

Следственное управление СК России по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело после частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижневартовске, в результате которого погибли четыре человека.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир дома по улице Мира, после чего частично обрушились второй и третий этажи в третьем подъезде. По предварительным данным, четыре человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести. На месте происшествия продолжается разбор завалов, работают следователи.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18:06 (мест.), первое подразделение прибыло на место взрыва через четыре минуты. Из здания самостоятельно эвакуировались 52 человека.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что дом не был газифицирован, а на втором этаже пятиэтажки после взрыва обнаружили разгерметезированный газовый баллон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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