Скончался бывший глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Магомедали Магомедов родился 15 июля 1930 г. в дагестанском селе Леваши. Свой трудовой путь он начал с должности учителя, в 1970 г. перешел на партийную работу. С января 1979 г. по май 1983 г. Магомедов работал председателем совета министров Дагестанской АССР, после – председателем совета министров республики. Председателем Госсовета Дагестана Магомедов был избран в июле 1994 г., и эту должность он занимал до февраля 2006 г.