Скончался бывший глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов
Бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
«Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, – написал Меликов. – Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны».
Меликов выразил соболезнования родным и близким Магомедова, пожелал терпения и сил, чтобы «пережить эту тяжелую утрату». Глава Дагестана добавил, что Магомедов всегда делился своим опытом, поэтому он запомнит его «как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества».
Магомедали Магомедов родился 15 июля 1930 г. в дагестанском селе Леваши. Свой трудовой путь он начал с должности учителя, в 1970 г. перешел на партийную работу. С января 1979 г. по май 1983 г. Магомедов работал председателем совета министров Дагестанской АССР, после – председателем совета министров республики. Председателем Госсовета Дагестана Магомедов был избран в июле 1994 г., и эту должность он занимал до февраля 2006 г.