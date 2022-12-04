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Скончался бывший глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

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Бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов скончался в возрасте 92 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

«Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, – написал Меликов. – Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны».

Меликов выразил соболезнования родным и близким Магомедова, пожелал терпения и сил, чтобы «пережить эту тяжелую утрату». Глава Дагестана добавил, что Магомедов всегда делился своим опытом, поэтому он запомнит его «как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества».

Магомедали Магомедов родился 15 июля 1930 г. в дагестанском селе Леваши. Свой трудовой путь он начал с должности учителя, в 1970 г. перешел на партийную работу. С января 1979 г. по май 1983 г. Магомедов работал председателем совета министров Дагестанской АССР, после – председателем совета министров республики. Председателем Госсовета Дагестана Магомедов был избран в июле 1994 г., и эту должность он занимал до февраля 2006 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных