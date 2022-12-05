Оперштаб сообщил о росте случаев коронавируса в 59 регионах России

Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. В этот период максимального значения показатель достиг 16 сентября. Тогда за сутки в России выявили 59 035 новых случаев коронавируса. Однако уже в конце сентября показатель стал снижаться.