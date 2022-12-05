Оперштаб сообщил о росте случаев коронавируса в 59 регионах России
В 59 регионах России зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Отмечается, что показатель заболеваемости на 100 000 жителей РФ составил 29,6, увеличившись на 11,6% относительно предыдущей недели. Кроме того, за неделю возрос показатель госпитализации на 2,5%. За прошедшую неделю на 100 000 населения он составил 5,4.
За прошедшие сутки в России было выявлено 5667 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 4647 человек, что на 1,3% больше по сравнению с данными 4 декабря. Умерли за сутки 52 человека.
Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости COVID-19 с конца ноября. В Минздраве также не исключали возможность новой волны заболеваемости коронавирусом, поскольку, отметили в ведомстве, вариант омикрон-штамма «цербер» более заразен. Вместе с ростом случаев COVID-19 в России также увеличивается показатель заболеваемости гриппом. В связи с этим в Минздраве посоветовали носить маски и вакцинироваться.
7 октября Росстат сообщил, что больше не будет публиковать оперативную информацию о смертности от COVID-19. Такое решение ведомство приняло на фоне снижения числа смертей от вируса.
Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. В этот период максимального значения показатель достиг 16 сентября. Тогда за сутки в России выявили 59 035 новых случаев коронавируса. Однако уже в конце сентября показатель стал снижаться.
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