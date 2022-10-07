Росстат отказался от публикации оперативных данных о смертности от COVID-19
Росстат решил больше не публиковать оперативную информацию о смертности от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — пояснили в пресс-службе.
Всего в 2021 г. от коронавируса умерли 465 500 человек. Тогда доля смертности от ковида составляла 19,1% от общего числа умерших. Отмечается, что летом этот показатель значительно уменьшился относительно предыдущего года: в июне — на 81,7%, в июле — на 93,6%, в августе — на 90%.
При этом, напомнили в Росстате, данные о количестве умерших в 2022 г. с указанием причин смерти появятся в июне 2023 г., как того требует федеральный план статистических работ. Оперативную статистику по смертности от ковида ведомство публикует со II квартала 2020 г.
По данным оперштаба, всего с начала пандемии было зафиксировано 21 163 942 случая COVID-19, при этом 20 347 142 пациентов выздоровели, а 387 991 человек скончался. 7 октября в стране зарегистрировали 22 268 новых случая заболевания ковидом. Еще 39 573 человек пошли на поправку, а 104 пациента умерли.
Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. Однако уже в сентябре показатель стал снижаться, последние три дня он не превышает 24 000 новых случаев.
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