Газета
Общество

Росстат отказался от публикации оперативных данных о смертности от COVID-19

Ведомости

Росстат решил больше не публиковать оперативную информацию о смертности от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — пояснили в пресс-службе. 

Всего в 2021 г. от коронавируса умерли 465 500 человек. Тогда доля смертности от ковида составляла 19,1% от общего числа умерших. Отмечается, что летом этот показатель значительно уменьшился относительно предыдущего года: в июне — на 81,7%, в июле — на 93,6%, в августе — на 90%. 

При этом, напомнили в Росстате, данные о количестве умерших в 2022 г. с указанием причин смерти появятся в июне 2023 г., как того требует федеральный план статистических работ. Оперативную статистику по смертности от ковида ведомство публикует со II квартала 2020 г.

По данным оперштаба, всего с начала пандемии было зафиксировано 21 163 942 случая COVID-19, при этом 20 347 142 пациентов выздоровели, а 387 991 человек скончался. 7 октября в стране зарегистрировали 22 268 новых случая заболевания ковидом. Еще 39 573 человек пошли на поправку, а 104 пациента умерли. 

Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. Однако уже в сентябре показатель стал снижаться, последние три дня он не превышает 24 000 новых случаев.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных