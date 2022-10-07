Росстат отказался от публикации оперативных данных о смертности от COVID-19

Всего в 2021 г. от коронавируса умерли 465 500 человек. Тогда доля смертности от ковида составляла 19,1% от общего числа умерших. Отмечается, что летом этот показатель значительно уменьшился относительно предыдущего года: в июне — на 81,7%, в июле — на 93,6%, в августе — на 90%.