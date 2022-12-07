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Общество

В Крыму разрешили использование пиротехники в новогоднюю ночь

Ведомости

В Крыму решили снять ограничение на использование пиротехники в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принято решение на период с 31 декабря 2022 г. по 1 января 2023 г. включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале Правительства республики», — сказано в сообщении.

Позже в пресс-службе Аксенова сообщили, что речь идет о снятии запрета на использование бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня, пишет ТАСС.

Ранее по теме: В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого, в настоящее время в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в регионе был продлен накануне, 6 декабря — действие режима продлится до 22 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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