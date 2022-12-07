В Крыму разрешили использование пиротехники в новогоднюю ночь

«Принято решение на период с 31 декабря 2022 г. по 1 января 2023 г. включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале Правительства республики», — сказано в сообщении.