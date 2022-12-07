В Крыму разрешили использование пиротехники в новогоднюю ночь
В Крыму решили снять ограничение на использование пиротехники в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Принято решение на период с 31 декабря 2022 г. по 1 января 2023 г. включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале Правительства республики», — сказано в сообщении.
Позже в пресс-службе Аксенова сообщили, что речь идет о снятии запрета на использование бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня, пишет ТАСС.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в настоящее время в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в регионе был продлен накануне, 6 декабря — действие режима продлится до 22 декабря.
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