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Апелляционный суд оставил в силе приговор Сафронову

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы защиты на приговор советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, осужденного на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Таким образом, приговор бывшему журналисту вступил в законную силу и в ближайшее время он будет этапирован в колонию для отбытия наказания.

Судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев 5 сентября признал Сафронова виновным в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ (государственная измена) по двум эпизодам и назначил ему наказание в виде 22 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 руб., а также с ограничением свободы сроком на два года.

Как и в первой инстанции, судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Сафронов был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово» 7 июля 2020 г.

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Следствие и суд установили, что Сафронов в период с 2015 по 2019 г. занимался «выведыванием и собиранием» информации, в том числе касающейся военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова, писали СМИ.

Защита Сафронова подчеркивала, что ему инкриминируется семь текстов, переданных за рубеж. Шесть из них отправлены чешскому аналитику Мартину Ларишу, один – политологу с двойным (российско-германским) гражданством Демури Воронину. Уже в ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что задержанный в России политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста.

Но материалы представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках, утверждали адвокаты. По российскому законодательству передача любой важной информации иностранцу может быть воспринята как госизмена. Преступлением считается «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранцам в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, по статьям с особо тяжким составом преступления ходатайство об УДО осужденный может подавать, отбыв две трети срока. Соответственно, учитывая, что Сафронов содержится в СИЗО Лефортово почти 2,5 года, а срок нахождения в изоляторе ему будет засчитан как «день за день», то обратиться в суд за условно-досрочным освобождением экс-журналист сможет приблизительно через 13 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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