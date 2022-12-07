Апелляционный суд оставил в силе приговор Сафронову

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, по статьям с особо тяжким составом преступления ходатайство об УДО осужденный может подавать, отбыв две трети срока. Соответственно, учитывая, что Сафронов содержится в СИЗО Лефортово почти 2,5 года, а срок нахождения в изоляторе ему будет засчитан как «день за день», то обратиться в суд за условно-досрочным освобождением экс-журналист сможет приблизительно через 13 лет.