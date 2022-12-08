Попова допустила пик заболеваемости гриппом к Новому году

В ходе интервью, фрагменты которого были опубликованы 7 декабря, Попова также заявила, что В этом году в Россию грипп пришел всерьез, причем наиболее активным оказался его штамм A/H1N1 – т. н. «свиной грипп», который зафиксирован уже в 74 регионах РФ. Глава Роспотребнадзора пояснила, что свиной грипп особенно опасен из-за того, что симптомы заболевания могут проявиться уже через несколько часов после заражения.