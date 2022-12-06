Свиной грипп обнаружен в 74 регионах. Что о нем известно

Свиной грипп обнаружен в 74 регионах. Что о нем известноПосле COVID-19 снизился коллективный иммунитет к гриппу, говорят инфекционисты
В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре 6 декабря. За неделю этот показатель вырос на 23,3%. «В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%)», – отметили в ведомстве.
Сезонный всплеск заболеваемости различными видами гриппа и респираторных заболеваний характерен для этого периода – это «микс» разнообразных штаммов, среди которых есть и свиной, и другие виды гриппа, пояснил «Ведомостям» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он предполагает, что подъем продолжится до новогодних праздников, после чего произойдет снижение, а затем стоит ожидать новый всплеск «к февралю, когда все выйдут на работу и на учебу» после Нового года.
Пик заболеваемости Россия проходит именно в начале декабря, он продлится еще одну-две недели, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков полагает, что этот пик только предстоит пережить – он придется на январь. «Новогодние праздники люди проведут в местах массового скопления. После этого через неделю-полторы можно будет ждать достаточно выраженного подъема заболеваемости. Продлится это до середины-конца февраля», – сказал он «Ведомостям».
Количество регионов, где выявлены случаи свиного гриппа (A/H1N1), выросло за неделю с 55 до 74, сообщили в Роспотребнадзоре. В этом сезоне вирус свиного гриппа стал активно распространяться в России, отмечал в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко. Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Клинические симптомы штамма гриппа A/H1N1: фебрильная лихорадка, то есть температура 39,5 и выше, выраженные симптомы интоксикации, ломота в теле, позже появляются насморк и кашель, перечисляет Поздняков. После такого заболевания у человека может долгое время наблюдаться астено-вегетативный синдром и снижение иммунитета. Опасность для здоровья человека представляют последствия свиного гриппа, он поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса, говорил директор центра им. Гамалеи, академика РАН Александр Гинцбург. Он считает, что вероятность тяжелых легочных осложнений после заболевания A/H1N1 в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.
Наиболее выраженные осложнения – это пневмония, постгриппозная кардиомиопатия, формы энцефалита, продолжает Болибок. Особенность этого штамма гриппа состоит в том, что он подавляет выработку энтерферона в инфицированной клетке, что снижает врожденный противовирусный иммунитет. «Вирус быстрее распространяется по самому организму, быстрее проникает в глубокие ткани – легких, миокард, головной мозг. Как при всех формах гриппах, бывает молниеносная форма, когда заболевание развивается как взрыв – в течение нескольких часов человек погибает, к сожалению», – сообщил он.
Схожую клиническую картину имеют свиной грипп, парагрипп, аденовирус и еще несколько сотен респираторных заболеваний и бактериальные инфекции, говорит Малышев. Он настаивает, что защититься «от худшего течения и справиться с вирусом», независимо от штамма, помогает вакцинация от гриппа.
Люди стали более восприимчивы к вирусу, поэтому растет процент тяжелых и среднетяжелых случаев заболевания гриппом, которые могут сопровождаться осложнениями, отмечает Поздняков. Сказалась пандемия COVID-19. «Два-три года мы наблюдали спад заболевания гриппом в связи с изоляцией и противоковидными мерами, теперь наблюдается подъем заболеваемости – это закономерный процесс. Также повлиял массовый отказ от вакцинации – не смотря на рекомендации, многие пренебрегают прививками от гриппа», – говорит он. Иммунитет к вирусу гриппа снижается довольно быстро, а так как люди два года не болели и массово не прививались, свиной грипп попал в благоприятную среду, поясняет Поздняков.
Сравнивать свиной грипп с короновирусом по масштабу распространения и степени опасности для здоровья врачи не готовы – организм большей части населения с этим вирусом уже знаком, и иммунная защита к гриппу существует. «Когда начался короновирус, иммунная система всех людей на планете была к нему не готова. Это был абсолютно новый возбудитель, против которого не было ни у кого иммунитета. Летальность была очень высокая, особенно первые штаммы. Грипп, я думаю, такую высокую летальность уже не даст», – заявил Болибок.