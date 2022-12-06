Свиной грипп обнаружен в 74 регионах. Что о нем известно

Люди стали более восприимчивы к вирусу, поэтому растет процент тяжелых и среднетяжелых случаев заболевания гриппом, которые могут сопровождаться осложнениями, отмечает Поздняков. Сказалась пандемия COVID-19. «Два-три года мы наблюдали спад заболевания гриппом в связи с изоляцией и противоковидными мерами, теперь наблюдается подъем заболеваемости – это закономерный процесс. Также повлиял массовый отказ от вакцинации – не смотря на рекомендации, многие пренебрегают прививками от гриппа», – говорит он. Иммунитет к вирусу гриппа снижается довольно быстро, а так как люди два года не болели и массово не прививались, свиной грипп попал в благоприятную среду, поясняет Поздняков.