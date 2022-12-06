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Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах

Ведомости

В России за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3%, случаи свиного гриппа зафиксированы в 74 регионах страны, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый «свиной грипп» выявлен уже в 74 субъектах РФ», – рассказали в ведомстве.

На фоне роста заболеваемости продолжается прививочная кампания, уже привито свыше 72,4 млн человек, отметили в Роспотребнадзоре. Регионами-лидерами по темпам вакцинации оказались Республика Тыва (61,5%), Чечня (60,5%) и Ханты-Мансийский автономный округ (60,4%), а аутсайдерами – Мурманская область (32,5%), а также республики Хакасия (39,8%) и Карелия (40,9%).

На минувшей неделе было зарегистрировано около 43 400 случаев коронавируса, что на 11,6% больше, чем неделей ранее.

Первый случай вируса A/H1N1 (свиной грипп) в России был зафиксирован в мае 2009 г. Россия не зря потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против вируса, отмечал в 2010 г. главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В этом сезоне вирус свиного гриппа стал активно распространяться в России, говорил в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных