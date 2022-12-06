Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах

Первый случай вируса A/H1N1 (свиной грипп) в России был зафиксирован в мае 2009 г. Россия не зря потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против вируса, отмечал в 2010 г. главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В этом сезоне вирус свиного гриппа стал активно распространяться в России, говорил в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.