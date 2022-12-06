Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах
В России за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3%, случаи свиного гриппа зафиксированы в 74 регионах страны, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
«В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый «свиной грипп» выявлен уже в 74 субъектах РФ», – рассказали в ведомстве.
На фоне роста заболеваемости продолжается прививочная кампания, уже привито свыше 72,4 млн человек, отметили в Роспотребнадзоре. Регионами-лидерами по темпам вакцинации оказались Республика Тыва (61,5%), Чечня (60,5%) и Ханты-Мансийский автономный округ (60,4%), а аутсайдерами – Мурманская область (32,5%), а также республики Хакасия (39,8%) и Карелия (40,9%).
На минувшей неделе было зарегистрировано около 43 400 случаев коронавируса, что на 11,6% больше, чем неделей ранее.
Первый случай вируса A/H1N1 (свиной грипп) в России был зафиксирован в мае 2009 г. Россия не зря потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против вируса, отмечал в 2010 г. главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В этом сезоне вирус свиного гриппа стал активно распространяться в России, говорил в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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