Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа
В этом сезоне стал активно распространяться вирус свиного гриппа (H1N1), вакцинация имеет значение, заявил на армянско-российском форуме по здравоохранению министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Глава Минздрава призвал россиян, которые еще не прошли вакцинацию против гриппа, сделать прививки. Сделать это следует и тем, кто ставил вакцину от коронавируса более полугода назад.
Первый случай вируса A/H1N1 (свиной грипп) в России был зафиксирован в мае 2009 г. Россия не зря потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против вируса, отмечал в 2010 г. главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.