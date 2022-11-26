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Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа

Ведомости

В этом сезоне стал активно распространяться вирус свиного гриппа (H1N1), вакцинация имеет значение, заявил на армянско-российском форуме по здравоохранению министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минздрава призвал россиян, которые еще не прошли вакцинацию против гриппа, сделать прививки. Сделать это следует и тем, кто ставил вакцину от коронавируса более полугода назад.

Первый случай вируса A/H1N1 (свиной грипп) в России был зафиксирован в мае 2009 г. Россия не зря потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против вируса, отмечал в 2010 г. главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных