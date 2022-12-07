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Попова: свиной грипп в этом сезоне пришел в Россию всерьез

Ведомости

В этом году в Россию грипп пришел всерьез, причем наиболее активным оказался его штамм A/H1N1 – т.н. «свиной грипп», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А/H1N1 пандемического 2009 г.», – приводит ее слова ТАСС.

Российская система здравоохранения готова к большому количеству вызовов и пациентов, подчеркнула Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать. Глава Роспотребнадзора пояснила, что свиной грипп особенно опасен из-за того, что симптомы заболевания могут проявиться уже через несколько часов после заражения. Максимальный же инкубационный период – семь дней.

Попова также отметила, что Роспотребнадзор рекомендовал всем школам переводить на дистанционное обучение классы, в которых на занятия из-за гриппа не явились более 20% учеников.

Вчера, 6 декабря, Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах страны, всего за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3%. На фоне роста заболеваемости продолжается прививочная кампания, уже привито свыше 72,4 млн человек, отметили в ведомстве.

Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. тогдашний главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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