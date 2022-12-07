Попова: свиной грипп в этом сезоне пришел в Россию всерьез

Российская система здравоохранения готова к большому количеству вызовов и пациентов, подчеркнула Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать. Глава Роспотребнадзора пояснила, что свиной грипп особенно опасен из-за того, что симптомы заболевания могут проявиться уже через несколько часов после заражения. Максимальный же инкубационный период – семь дней.