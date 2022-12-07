Попова: свиной грипп в этом сезоне пришел в Россию всерьез
В этом году в Россию грипп пришел всерьез, причем наиболее активным оказался его штамм A/H1N1 – т.н. «свиной грипп», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».
«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А/H1N1 пандемического 2009 г.», – приводит ее слова ТАСС.
Российская система здравоохранения готова к большому количеству вызовов и пациентов, подчеркнула Попова, выразив надежду, что этого удастся избежать. Глава Роспотребнадзора пояснила, что свиной грипп особенно опасен из-за того, что симптомы заболевания могут проявиться уже через несколько часов после заражения. Максимальный же инкубационный период – семь дней.
Попова также отметила, что Роспотребнадзор рекомендовал всем школам переводить на дистанционное обучение классы, в которых на занятия из-за гриппа не явились более 20% учеников.
Вчера, 6 декабря, Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах страны, всего за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3%. На фоне роста заболеваемости продолжается прививочная кампания, уже привито свыше 72,4 млн человек, отметили в ведомстве.
Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. тогдашний главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
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