Демобилизованных студентов ЛНР могут перевести на бесплатное обучение

Как рассказала заместитель секретаря Генсовета фракции Дарья Лантратова, в ходе встречи с ректорами вузов ЛНР была достигнута договоренность, что студентов-контрактников могут перевести на бесплатное обучение, также им будут выплачивать социальную стипендию. Лантратова считает, что такое решение будет справедливым. По ее словам, «это самое малое, что мы можем сегодня сделать для наших защитников».