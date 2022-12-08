Демобилизованных студентов ЛНР могут перевести на бесплатное обучение
В Луганской народной республике (ЛНР) демобилизованных студентов могут перевести на бесплатное обучение, сообщает пресс-служба «Единой России».
Как рассказала заместитель секретаря Генсовета фракции Дарья Лантратова, в ходе встречи с ректорами вузов ЛНР была достигнута договоренность, что студентов-контрактников могут перевести на бесплатное обучение, также им будут выплачивать социальную стипендию. Лантратова считает, что такое решение будет справедливым. По ее словам, «это самое малое, что мы можем сегодня сделать для наших защитников».
Студентам также могут предоставить индивидуальные учебные планы и закрепить за ними кураторов-преподавателей, которые помогут «наверстать упущенную программу». Эти темы, как сообщила Лантратова, обсуждались в рамках вышеупомянутой встречи.
Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Петр Ишков заявил о необходимости поддержать инициативы демобилизованных студентов при их участии в грантовых конкурсах. По словам ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского Валерия Филиппова, сейчас важно помочь таким студентам с оформлением документов о демобилизации.
Ранее на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых президент России Владимир Путин заявил, что демобилизация студентов в Донбассе по плану должна завершиться 1 декабря.
До этого врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации аспирантов. На прошлой неделе Пасечник сообщил, что после поручения Путина в республике демобилизовали 274 студента.
Российский президент поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы 13 ноября. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.
Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Такое решение было принято на фоне постоянного нарушения режима прекращения огня. Также, по данным главы ДНР, у Киева были планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.
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