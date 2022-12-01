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Путин: демобилизация студентов в Донбассе завершится 1 декабря

Ведомости

Демобилизация студентов в Донбассе по плану должна завершиться 1 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

«Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то <...> сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть», — сказал российский президент (цитата по ТАСС).

Ранее врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации аспирантов. На прошлой неделе Пасечник сообщил, что после поручения Путина в республике демобилизовали 274 студента.

Российский президент поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы 13 ноября. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.

Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Такое решение было принято на фоне постоянного нарушения режима прекращения огня. Также, по данным главы ДНР, у Киева были планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных