Путин: демобилизация студентов в Донбассе завершится 1 декабря
Демобилизация студентов в Донбассе по плану должна завершиться 1 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.
«Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то <...> сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть», — сказал российский президент (цитата по ТАСС).
Ранее врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации аспирантов. На прошлой неделе Пасечник сообщил, что после поручения Путина в республике демобилизовали 274 студента.
Российский президент поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы 13 ноября. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.
Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Такое решение было принято на фоне постоянного нарушения режима прекращения огня. Также, по данным главы ДНР, у Киева были планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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