Пасечник подписал указ о демобилизации аспирантов
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. Документ опубликован на сайте главы республики.
«Уволить в декабре 2022 г. с военной службы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по <...> программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», — сказано в указе.
Указ касается студентов очной и очно-заочной формы обучения, также они должны получать данный уровень образования впервые. Если же военнослужащий не хочет увольняться, то с ним должны заключить контракт и предоставить академический отпуск на весь период службы, следует из текста документа.
Указ был утвержден Пасечником 30 ноября. Он вступает в силу со дня подписания.
Ранее, 28 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин подписал аналогичный указ о демобилизации аспирантов.
Президент РФ Владимир Путин поручил уволить студентов с военной службы 13 ноября. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.
Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Такое решение было принято на фоне постоянного нарушения режима прекращения огня. Также, по данным главы ДНР, у Киева были планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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