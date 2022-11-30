Пасечник подписал указ о демобилизации аспирантов

Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Такое решение было принято на фоне постоянного нарушения режима прекращения огня. Также, по данным главы ДНР, у Киева были планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.