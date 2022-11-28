Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы аспирантов, призванных в рамках мобилизации.
«Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения...в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Мобилизация началась из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, а также, как подчеркнул глава республики, имеющихся у Киева планов по военному наступлению на неподконтрольные территории.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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