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Пушилин подписал указ о демобилизации аспирантов

Ведомости

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы аспирантов, призванных в рамках мобилизации.

«Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения...в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

13 ноября президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уже 18 ноября Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов.

Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Мобилизация началась из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, а также, как подчеркнул глава республики, имеющихся у Киева планов по военному наступлению на неподконтрольные территории.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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