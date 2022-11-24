В ЛНР сообщили о демобилизации более 270 студентов по поручению Путина

13 ноября Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 18 ноября врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации. Согласно документам, с военной службы увольняются студенты, обучающиеся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации.