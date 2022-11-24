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В ЛНР сообщили о демобилизации более 270 студентов по поручению Путина

Ведомости

После поручения президента России Владимира Путина в Луганской народной республике (ЛНР) демобилизовали уже 274 студентов, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Спасибо огромное президенту России Владимиру Владимировичу Путину, он принял решение ребят демобилизовывать потихонечку. На сегодняшний день мы демобилизовали 274 человек, 274 студента», – сказал он.

13 ноября Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 18 ноября врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации. Согласно документам, с военной службы увольняются студенты, обучающиеся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации.

Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Мобилизация началась из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, а также, как подчеркнул глава республики, имеющихся у Киева планов по военному наступлению на неподконтрольные территории.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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