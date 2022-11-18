Врио глав ДНР и ЛНР подписали указы о демобилизации студентов
Врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении с военной службы студентов, призванных в рамках мобилизации. Соответствующие указы опубликованы на сайтах глав республик.
Согласно документам, с военной службы увольняются студенты, обучающихся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации. Указы вступают в силу с момента опубликования.
13 ноября президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Всеобщая воинская мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена 19 февраля, тогда Пушилин призвал «земляков, пребывающих в запасе», прибыть в военный комиссариат. Мобилизация началась из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, а также, как подчеркнул глава республики, имеющихся у Киева планов по военному наступлению на неподконтрольные территории.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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