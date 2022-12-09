Генпрокурор оценил ущерб от коррупции за девять месяцев в 37 млрд рублей

Ранее в октябре Краснов сообщал, что за в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию. Краснов тогда также рассказал, что в этом году было изъято 22 объекта недвижимости на сумму более 50 млн руб., которые приобрел, а затем успел оформить в собственность на себя и родственников бывший чиновник за время службы. В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил он.