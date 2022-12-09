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Генпрокурор оценил ущерб от коррупции за девять месяцев в 37 млрд рублей

Ведомости

Ущерб от коррупции, нанесенный государству за первые девять месяцев этого года, превысил 37 млрд руб., сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.

«Только за девять месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд руб.», – сказал он.

При этом стоимость арестованного и изъятого имущества для возмещения причиненного ущерба составила более 62,2 млрд руб, впервые за последние годы превысив размер причиненного ущерба. Размер добровольного погашенного ущерба составил 3,5 млрд руб., добавил Краснов.

В 2021 г. ущерб от коррупционных преступлений достиг 63,9 млрд руб., размер арестованного и изъятого имущества составил 62,6 млрд руб., добровольно было возмещено 15,6 млрд руб., отметил генпрокурор.

Ранее в октябре Краснов сообщал, что за в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию. Краснов тогда также рассказал, что в этом году было изъято 22 объекта недвижимости на сумму более 50 млн руб., которые приобрел, а затем успел оформить в собственность на себя и родственников бывший чиновник за время службы. В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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