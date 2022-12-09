Генпрокурор оценил ущерб от коррупции за девять месяцев в 37 млрд рублей
Ущерб от коррупции, нанесенный государству за первые девять месяцев этого года, превысил 37 млрд руб., сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.
«Только за девять месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд руб.», – сказал он.
При этом стоимость арестованного и изъятого имущества для возмещения причиненного ущерба составила более 62,2 млрд руб, впервые за последние годы превысив размер причиненного ущерба. Размер добровольного погашенного ущерба составил 3,5 млрд руб., добавил Краснов.
В 2021 г. ущерб от коррупционных преступлений достиг 63,9 млрд руб., размер арестованного и изъятого имущества составил 62,6 млрд руб., добровольно было возмещено 15,6 млрд руб., отметил генпрокурор.
Ранее в октябре Краснов сообщал, что за в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию. Краснов тогда также рассказал, что в этом году было изъято 22 объекта недвижимости на сумму более 50 млн руб., которые приобрел, а затем успел оформить в собственность на себя и родственников бывший чиновник за время службы. В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил он.
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