Краснов: в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию

В ходе своего выступления Краснов также рассказал, что в этом году было изъято 22 объекта недвижимости на сумму более 50 млн руб., которые приобрел, а затем успел оформить в собственность на себя и родственников бывший чиновник за время службы. Глава Генпрокуратуры отметил, что с прошлого года антикоррупционный контроль распространен на криптовалюты и иные цифровые финансовые активы.