Краснов: в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию
Коррупция стала причиной увольнения 800 российских чиновников в течение последних полутора лет, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе заседания межгосударственного совета по противодействию коррупции.
«За последние полтора года по инициативе прокуроров эта процедура была использована в отношении 800 недобросовестных должностных лиц», – приводит слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры.
Глава ведомства добавил, что, поскольку после увольнения чиновника в связи с утратой доверия он не имеет права осуществлять свои полномочия в течение пяти лет, а также данные о нем вносятся в формируемый правительством публичный реестр, данный «механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики».
В ходе своего выступления Краснов также рассказал, что в этом году было изъято 22 объекта недвижимости на сумму более 50 млн руб., которые приобрел, а затем успел оформить в собственность на себя и родственников бывший чиновник за время службы. Глава Генпрокуратуры отметил, что с прошлого года антикоррупционный контроль распространен на криптовалюты и иные цифровые финансовые активы.
В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил Краснов. За январь - июль 2021 г. число выявленных преступлений коррупционной направленности составило 24 500, что выше на 16,5% показателя за аналогичный период прошлого года. Размер ущерба за данный период увеличился относительно 2020 г. с 32,4 млрд до 39,4 млрд руб.