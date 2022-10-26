Газета
Общество

Краснов: в России за полтора года уволили 800 чиновников за коррупцию

Ведомости

Коррупция стала причиной увольнения 800 российских чиновников в течение последних полутора лет, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе заседания межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«За последние полтора года по инициативе прокуроров эта процедура была использована в отношении 800 недобросовестных должностных лиц», – приводит слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры. 

Глава ведомства добавил, что, поскольку после увольнения чиновника в связи с утратой доверия он не имеет права осуществлять свои полномочия в течение пяти лет, а также данные о нем вносятся в формируемый правительством публичный реестр, данный «механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики».

В ходе своего выступления Краснов также рассказал, что в этом году было изъято 22 объекта недвижимости на сумму более 50 млн руб., которые приобрел, а затем успел оформить в собственность на себя и родственников бывший чиновник за время службы. Глава Генпрокуратуры отметил, что с прошлого года антикоррупционный контроль распространен на криптовалюты и иные цифровые финансовые активы.

В 2020 г. ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд руб., говорил Краснов. За январь - июль 2021 г. число выявленных преступлений коррупционной направленности составило 24 500, что выше на 16,5% показателя за аналогичный период прошлого года. Размер ущерба за данный период увеличился относительно 2020 г. с 32,4 млрд до 39,4 млрд руб.

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных