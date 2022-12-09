СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мега Химки»

В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Ранее «Интерфакс» писал, что в экстренных службах рассматривают как технические версии возгорания в гипермаркете OBI, в частности, короткое замыкание в электросети, так и намеренный поджог. Однако позже «РИА Новости» сообщили, что версия с поджогом не подтвердилась.