СК возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Мега Химки»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара в ТЦ «Мега Химки», сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ).», — сказано в сообщении.
По последней информации МЧС, пожар локализован на площади 7000 кв. м. Судя по кадрам, которые ранее опубликовал Telegram-канал Mash, здание магазина OBI выгорело почти полностью, началось обрушение кровли.
По данным Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара OBI в Химках может составить 20-30 млрд руб., в эту сумму также включены припаркованные рядом с ТЦ автомобили, пишут «РИА Новости».
В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Ранее «Интерфакс» писал, что в экстренных службах рассматривают как технические версии возгорания в гипермаркете OBI, в частности, короткое замыкание в электросети, так и намеренный поджог. Однако позже «РИА Новости» сообщили, что версия с поджогом не подтвердилась.
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