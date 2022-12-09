В ТЦ «Мега Химки» произошел пожар
На территории торгово-развлекательного центра «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.
«09.12.2022 в 05.59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1», – говорится в сообщении.
К пожару привлечены девять единиц техники и 30 человек.
В ведомстве рассказали в комментарии ТАСС, что площадь пожара составила 250 кв. м, пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности. Как уточняет корреспондент агентства, возгорание случилось в гипермаркете OBI.
По информации «РЕН ТВ», площадь пожара могла составить 9000 кв. м. Судя по кадрам, которые опубликовал Telegram-канал Mash, здание магазина OBI выгорело почти полностью, началось обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало.
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