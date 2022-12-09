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В ТЦ «Мега Химки» произошел пожар

Ведомости

На территории торгово-развлекательного центра «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

«09.12.2022 в 05.59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1», – говорится в сообщении.

К пожару привлечены девять единиц техники и 30 человек.

В ведомстве рассказали в комментарии ТАСС, что площадь пожара составила 250 кв. м, пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности. Как уточняет корреспондент агентства, возгорание случилось в гипермаркете OBI. 

По информации «РЕН ТВ», площадь пожара могла составить 9000 кв. м. Судя по кадрам, которые опубликовал Telegram-канал Mash, здание магазина OBI выгорело почти полностью, началось обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных