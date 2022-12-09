При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек

Информация о пожаре в ТЦ «Мега Химки» поступила в МЧС сегодня в 05.59. На месте возгорания работают 129 человек и 41 единица техники. В МЧС уточнили, что устранение огня осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой.