При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек
Один человек погиб в результате пожара в здании гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки», сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.
«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара», – рассказал начальник управления Сергей Полетыкин.
Информация о пожаре в ТЦ «Мега Химки» поступила в МЧС сегодня в 05.59. На месте возгорания работают 129 человек и 41 единица техники. В МЧС уточнили, что устранение огня осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой.
«Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», – пояснили там.
В экстренных службах рассматривают как технические версии возгорания в гипермаркете OBI, в частности, короткое замыкание в электросети, так и поджог, рассказали в экстренных службах «Интерфаксу».
По последней информации МЧС, пожар локализован на площади 7000 кв. м. Судя по кадрам, которые ранее опубликовал Telegram-канал Mash, здание магазина OBI выгорело почти полностью, началось обрушение кровли.
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