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При пожаре в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек

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Один человек погиб в результате пожара в здании гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки», сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара», – рассказал начальник управления Сергей Полетыкин.

Информация о пожаре в ТЦ «Мега Химки» поступила в МЧС сегодня в 05.59. На месте возгорания работают 129 человек и 41 единица техники. В МЧС уточнили, что устранение огня осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой.

«Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», – пояснили там.

В экстренных службах рассматривают как технические версии возгорания в гипермаркете OBI, в частности, короткое замыкание в электросети, так и поджог, рассказали в экстренных службах «Интерфаксу».

По последней информации МЧС, пожар локализован на площади 7000 кв. м. Судя по кадрам, которые ранее опубликовал Telegram-канал Mash, здание магазина OBI выгорело почти полностью, началось обрушение кровли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных