В якутском Оймяконе температура воздуха опустилась до минус 59 градусов
Якутские синоптики зафиксировали похолодание до минус 59 градусов в Оймяконе. Об этом говорится на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Температуру воздуха ниже 45 градусов зафиксировали еще в четырех метеорологических станциях республики. Так, в Зырянке похолодало до минус 45 градусов, а в населенном пункте Усть Мома зарегистрировали минус 47 градусов мороза. В Амге температура опустилась до минус 48 градусов, а в поселке Усть Нера — до минус 52 градусов.
ТАСС со ссылкой на управление образования Оймяконского района сообщает, что всех школьников отправили на дистанционное обучение, при этом детсады работают как обычно. Уточняется, что 12 декабря дома остались 1010 детей.
Оймякон считается одним из самых холодных мест на планете с постоянно проживающим населением. За статус самой холодной точки северного полушария Земли борются Верхоянск и Оймякон. В обоих населенных пунктах Якутии фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.