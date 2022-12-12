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В якутском Оймяконе температура воздуха опустилась до минус 59 градусов

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Якутские синоптики зафиксировали похолодание до минус 59 градусов в Оймяконе. Об этом говорится на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Температуру воздуха ниже 45 градусов зафиксировали еще в четырех метеорологических станциях республики. Так, в Зырянке похолодало до минус 45 градусов, а в населенном пункте Усть Мома зарегистрировали минус 47 градусов мороза. В Амге температура опустилась до минус 48 градусов, а в поселке Усть Нера — до минус 52 градусов.

ТАСС со ссылкой на управление образования Оймяконского района сообщает, что всех школьников отправили на дистанционное обучение, при этом детсады работают как обычно. Уточняется, что 12 декабря дома остались 1010 детей.

Оймякон считается одним из самых холодных мест на планете с постоянно проживающим населением. За статус самой холодной точки северного полушария Земли борются Верхоянск и Оймякон. В обоих населенных пунктах Якутии фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных