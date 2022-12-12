В якутском Оймяконе температура воздуха опустилась до минус 59 градусов

Температуру воздуха ниже 45 градусов зафиксировали еще в четырех метеорологических станциях республики. Так, в Зырянке похолодало до минус 45 градусов, а в населенном пункте Усть Мома зарегистрировали минус 47 градусов мороза. В Амге температура опустилась до минус 48 градусов, а в поселке Усть Нера — до минус 52 градусов.