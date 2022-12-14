В аэропортах Москвы вновь задержаны или отменены десятки авиарейсов

Рейсы в Москве отменяются или задерживаются уже пятый день подряд. Отмена рейсов связана с аномальными, по мнению синоптиков, погодными условиями в столице — оттепелью и дождями. В Росавиации ранее отметили, что, несмотря на сложные погодные условия, все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».