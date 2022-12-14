В аэропортах Москвы вновь задержаны или отменены десятки авиарейсов
В Москве из-за непогоды задержали и отменили 39 рейсов из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», следует из данных «Яндекс.Расписания».
Во «Внуково» задержали 12 рейсов и отменили 3, в «Домодедово» — 17 и 2, в «Шереметьево» — 4 и 1 соответственно.
Вчера, 13 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильных снегопадах, которые, как ожидается, продолжатся в Москве до 14:00-15:00 среды, за это время в столице может выпасть 12-17 мм осадков – до 25% месячной нормы.
Рейсы в Москве отменяются или задерживаются уже пятый день подряд. Отмена рейсов связана с аномальными, по мнению синоптиков, погодными условиями в столице — оттепелью и дождями. В Росавиации ранее отметили, что, несмотря на сложные погодные условия, все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».