Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем

7 декабря в в Шахтерском районе в ДНР произошло столкновение грузовика с военными и микроавтобуса, в результате которого погибли 16 человек. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).