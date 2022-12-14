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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем

Ведомости

В результате столкновения пассажирского автобуса с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области восемь человек пострадали, сообщило региональное управление МВД России в своем Telegram-канале.

ДТП произошло рано утром на 244 км автодороги «Белгород – М4-«Дон», по предварительной версии, водитель автобуса «Сетра» не учел метеорологические условия и допустил столкновение с тягачом МАЗ.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Ольховатского района, речь идет о военном тягаче МАЗ 537. В службе рассказали, что автобус следовал из Луганска в Белгород, тяжелых травм никто из пострадавших не получил.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

7 декабря в в Шахтерском районе в ДНР произошло столкновение грузовика с военными и микроавтобуса, в результате которого погибли 16 человек. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных