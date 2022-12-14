Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом под Воронежем
В результате столкновения пассажирского автобуса с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области восемь человек пострадали, сообщило региональное управление МВД России в своем Telegram-канале.
ДТП произошло рано утром на 244 км автодороги «Белгород – М4-«Дон», по предварительной версии, водитель автобуса «Сетра» не учел метеорологические условия и допустил столкновение с тягачом МАЗ.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Ольховатского района, речь идет о военном тягаче МАЗ 537. В службе рассказали, что автобус следовал из Луганска в Белгород, тяжелых травм никто из пострадавших не получил.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
7 декабря в в Шахтерском районе в ДНР произошло столкновение грузовика с военными и микроавтобуса, в результате которого погибли 16 человек. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).