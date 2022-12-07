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ТАСС: 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

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При столкновении грузовика с военными и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) 16 человек погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — сказано в сообщении.

По словам собеседника агентства, среди погибших — водитель грузовика. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.

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Накануне врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате дневных обстрелов Донецка. По его словам, по территории ДНР было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра, в том числе из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плазы», району футбольного стадиона «Донбасс Арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стояли черные столбы дыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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