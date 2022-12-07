ТАСС: 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плазы», району футбольного стадиона «Донбасс Арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стояли черные столбы дыма.