ТАСС: 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР
При столкновении грузовика с военными и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) 16 человек погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — сказано в сообщении.
По словам собеседника агентства, среди погибших — водитель грузовика. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.
Накануне врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате дневных обстрелов Донецка. По его словам, по территории ДНР было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра, в том числе из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плазы», району футбольного стадиона «Донбасс Арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стояли черные столбы дыма.
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