Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города
Украинские военные обстреляли центр Донецка из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Снова под обстрелами украинских фашистов самый центр Донецка. Сообщается о прилетах десяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – написал он.
По информации главы города, попадания зафиксированы в здания «Центавр плазы» и ДС «Дружба», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. Кроме того пострадали жилые дома по улице 50-летия СССР, здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого республиканского художественного музея, а также несколько автомобилей и ларьков.
По информации «РИА Новости», повреждения также получил православный храм в центре города. Как уточняет ТАСС, под завалами одного из жилых домов оказались люди, число пострадавших уточняется.
Вчера, 5 декабря, ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, сообщал Кулемзин, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще четверо были госпитализированы.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.
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