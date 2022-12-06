Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.