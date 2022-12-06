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Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города

Ведомости

Украинские военные обстреляли центр Донецка из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Снова под обстрелами украинских фашистов самый центр Донецка. Сообщается о прилетах десяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – написал он.

По информации главы города, попадания зафиксированы в здания «Центавр плазы» и ДС «Дружба», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. Кроме того пострадали жилые дома по улице 50-летия СССР, здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого республиканского художественного музея, а также несколько автомобилей и ларьков.

По информации «РИА Новости», повреждения также получил православный храм в центре города. Как уточняет ТАСС, под завалами одного из жилых домов оказались люди, число пострадавших уточняется.

Вчера, 5 декабря, ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, сообщал Кулемзин, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще четверо были госпитализированы.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных