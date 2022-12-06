Пушилин сообщил о 19 пострадавших при обстреле Донецка
19 человек пострадали при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что 4 человека погибли.
«Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков», — написал он. По словам Пушилина, всего сегодня по территории ДНР было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра, в том числе из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Ранее сообщалось о 14 пострадавших и трех погибших. Мэр Донецка Алексей Кулемзин писал о шестерых погибших в результате обстрела со стороны ВСУ, в том числе и о гибели депутата парламента республики Марии Пироговой.
До этого Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плазы», району футбольного стадиона «Донбасс Арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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