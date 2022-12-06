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Число раненных при обстреле Донецка выросло до 14 человек

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Число раненных при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 14 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) Ворошиловского района Донецка погибли 3 человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов Донецка погибли шесть мирных жителей. Позже ТАСС со ссылкой на народную милицию ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат парламента республики Мария Пирогова. Эту информацию подтвердил и Кулемзин.

До этого Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плаза», району футбольного стадиона «Донбасс арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма. По словам Кулемзина, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

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Ранее по теме: Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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