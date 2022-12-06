Число раненных при обстреле Донецка выросло до 14 человек
Число раненных при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 14 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) Ворошиловского района Донецка погибли 3 человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов Донецка погибли шесть мирных жителей. Позже ТАСС со ссылкой на народную милицию ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат парламента республики Мария Пирогова. Эту информацию подтвердил и Кулемзин.
До этого Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плаза», району футбольного стадиона «Донбасс арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма. По словам Кулемзина, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
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