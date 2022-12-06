Шесть мирных жителей погибли при обстреле Донецка
Не менее шести человек погибли при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли 6 мирных жителей, количество раненых уточняется», — сказано в сообщении.
Позже ТАСС со ссылкой на народную милицию ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибла депутат парламента республики Мария Пирогова. Эту информацию подтвердил и Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщал об обстрелах города ВСУ с самого утра. По его данным, прилеты были зафиксированы по зданию бизнес-центра «Центавр плаза», району футбольного стадиона «Донбасс арена» и автостанции «Крытый рынок». Он сообщал, что над центром Донецка стоят черные столбы дыма. По словам Кулемзина, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.