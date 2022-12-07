СК возбудил уголовное дело после гибели 16 человек в ДТП с грузовиком

Как уточнили в СК, в результате ДТП погибли 16 человек, еще двое получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, причиной аварии стали действия водителя микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с «Камазом», который перевозил военных.