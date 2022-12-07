СК возбудил уголовное дело после гибели 16 человек в ДТП с грузовиком
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели 16 человек при столкновении грузовика с военными и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении.
Как уточнили в СК, в результате ДТП погибли 16 человек, еще двое получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, причиной аварии стали действия водителя микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с «Камазом», который перевозил военных.
Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при столкновении грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек, еще трое пострадали. Позже в Минздраве сообщили, что число пострадавших возросло до 4. Врио губернатора ДНР Денис Пушилин подтвердил эту информацию.
По информации ТАСС, среди погибших числился водитель грузовика. Трое пострадавших были доставлены в реанимацию, они находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.
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