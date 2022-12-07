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СК возбудил уголовное дело после гибели 16 человек в ДТП с грузовиком

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели 16 человек при столкновении грузовика с военными и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении.

Как уточнили в СК, в результате ДТП погибли 16 человек, еще двое получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, причиной аварии стали действия водителя микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с «Камазом», который перевозил военных.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при столкновении грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек, еще трое пострадали. Позже в Минздраве сообщили, что число пострадавших возросло до 4. Врио губернатора ДНР Денис Пушилин подтвердил эту информацию.

По информации ТАСС, среди погибших числился водитель грузовика. Трое пострадавших были доставлены в реанимацию, они находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных