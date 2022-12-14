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Совфед утвердил преимущественное право мобилизованных на ранее занимаемые должности

Ведомости

Совет Федерации утвердил закон, согласно которому мобилизованные россияне имеют преимущественное право на то, чтобы получить ранее занимаемую должность или другую вакантную должность, которая будет соответствовать их квалификации, пишет ТАСС. 

Согласно законопроекту, его действие распространяется на случаи, когда трудовой договор был расторгнут в течение трех месяцев по окончании срока службы в армии. Уточняется, что при отсутствии указанных должностей мобилизованному полагается первоочередное право занять «вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу». При этом такая работа не должна быть противопоказана сотруднику по состоянию здоровья.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Татьяны Дьяконовой, поправки направлены на избежание «формирования такой практики, когда недобросовестные работодатели находят различные юридические уловки, чтобы отдать временно освободившиеся ставки другим сотрудникам».

В Госдуме законопроект был принят 7 декабря. Первоначально законопроект предполагал лишь небольшие поправки в пенсионное законодательство, и именно в таком виде он прошел первое чтение. Но ко второму чтению он был значительно переработан. Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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