Совфед утвердил преимущественное право мобилизованных на ранее занимаемые должности

Согласно законопроекту, его действие распространяется на случаи, когда трудовой договор был расторгнут в течение трех месяцев по окончании срока службы в армии. Уточняется, что при отсутствии указанных должностей мобилизованному полагается первоочередное право занять «вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу». При этом такая работа не должна быть противопоказана сотруднику по состоянию здоровья.